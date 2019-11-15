Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) bir taraftan Ahmet Davutoğlu döneminde göreve getirilin üst düzey isimlerin tasfiyesi devam ederken, diğer taraftan münferit istifalar da arttı.





AKP Muş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kezkeç, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı’ya yönelik suçlamalarda bulunarak bugün istifa etti.





İL BAŞKANINI ADAM KAYIRMAKLA İTHAM ETTİ





Kezkeç, sosyal medya hesabında, “Muş Ak Parti İl Başkanının haksızlık, adamcılık, adaletsiz yönetimi ve menfaatleri dogrultusunda hareket edip Ak davaya gölge düşürmesinden dolayı Ak Parti Muş il yönetimden ve üyelikten istifa ettim.” ifadelerini kullandı.





AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 30 Ekim'de AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmişti.



