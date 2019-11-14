AKP'de yine 'istifa ettirme' dönemi

Yeni kurulacak partilerin aralık ayında kuruluşlarını ilan edeceği ve iktidar partisi içerinde kopuşlar yaşanacağı yorumları yapılırken, AKP’de son dönemde yaşanan istifaların genel merkezin isteği doğrultusunda olduğu ifade edildi. AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in istifası istenecek il başkanlarını Ankara’ya davet ettiği, görüşülen il başkanlarına, kongrelerde aday yapılmayacakları tebliğ edilerek istifa etmelerinin istendiği, bu nedenle son üç günde 6 il başkanın istifasının istendiği kaydedildi.







Amasya ve Iğdır'ın ardından, AKP Siirt İl Başkanı Fuat Çapkulu da istifa etti. Çalapkulu, 'davamıza uygun bir arkadaşla 2023 seçimlerine daha güçlü olmak için görevimden ayrılıyorum' dedi.





‘SEÇİM BAŞARISIZLIĞI’





Amasya, Manisa, Kırşehir, Kütahya, Iğdır ve Siirt İl Başkanları istifa ederken AKP yönetiminin, istifalarının istenmesinin en önemli sebebinin ‘seçim başarısızlığı’ olduğunu söylediği belirtildi. Yerel seçimlerde Kırşehir’i CHP, Kütahya ve Amasya ile AKP’nin aday çıkarmadığı Manisa’yı MHP, Iğdır ve Siirt’i ise HDP kazanmıştı. MHP’nin belediye başkanlığını kazandığı illerden biri olan Çankırı’da da AKP İl Başkanı, seçimlerin hemen ardından istifa ettirilmişti.





Seçim kaybedilen İzmir ve Karaman İl Başkanları da nisan ayı içinde istifa ettirilmiş, yerlerine yeni isimler tayin edilmişti. Öte yandan, il başkanlarının yanı sıra birçok ilçe başkanının da 1 Ocak’ta başlayacak kongreler öncesinde istifalarının istendiği aktarıldı.





‘İSTİFALAR YENİ YILA KADAR SÜRECEK’







Havuz medyasında yer alan habere göre ise AKP kaynaklarının, istifa sürecinin yeni yıla kadar devam edeceğini belirterek “İlçe kongrelerinde göreve getirilecek arkadaşların kimler olacağı, il başkanları ile birlikte belirlenecek. Bu amaçla, mevcut il başkanı devam etmeyecekse yerine gelecek yeni il başkanı ile ilçe yönetimlerini belirleyeceğiz. İlçe kongreleri konusunda yeni tayin edilen il başkanları söz sahibi olacak” dediği kaydedildi.