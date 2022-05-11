'AKP'de yüzde 15 kayıp var, bir dönemin kapandığına şahitlik ediyorsunuz'

ORC Araştırma'nın 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görülmüştü.







ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, anketin sonuçlarına ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir dizi değerlendirmede bulundu.





Son anketle birlikte AKP'nin oy kaybının yüzde 15 olduğunu belirten Pösteki, "Bu sonuç; strateji üretemeyen, toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, okusa da umursamayan, ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir" dedi.





"SONUÇLARINI ÇOK NET GÖRECEĞİZ"

Pösteki, değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:





"Medyaya bakarsanız muhalefet hiçbir şey yapmıyor diyorlar. Oysa AKP'nin dökülmesinin en önemli sebebi muhalefetin eskisine göre daha çok ümit vermesi. Anketlerde ilk defa muhalefete güvenenlerin, güvenmeyenlerden çok çıkması bunu gösteriyor.





Altılı masa her ana akımdan bir temsilci demek. Bu masanın burada durması bile güven veriyor.





- Kemal Kılıçdaroğlu sakinliği





- Meral Akşener çalışkanlık ve güveni





- Diğer liderlerin orada olması ise topluma uzlaşının önemini anlatıyor."





"Muhalefet ekonomiden, mülteci sorununa her şeyi konuşuyor" diyen Pösteki, sözlerini "Seçim döneminde iki muhalefet partisinin bu masa için yaptığı liderliğin sonuçlarını çok net göreceğiz. Bir dönemin kapandığına şahitlik ediyorsunuz. Farkına varın ve tadını çıkartın" diyerek tamamladı.