AKP'nin İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti.







Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kaba, partisini eleştirdi.





Kaba eleştirilerini, "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadeleriyle duyurdu.

