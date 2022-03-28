Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de zehir zemberek istifa: "Bu kadar da olmaz" /28 Mart 2022 18:19

AKP'de zehir zemberek istifa: "Bu kadar da olmaz"

İBB Meclis Üyesi AKP'li Amine Cansu Kaba, 'bu kadarı da olmaz' diyerek istifasını açıkladı.

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kaba, partisini eleştirdi.

Kaba eleştirilerini, "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadeleriyle duyurdu. 
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