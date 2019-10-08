AKP'de zimmet davası kavgası: İki başkan birbirine girdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde AKP’li yeni başkan AKP’li eski başkanın Karayollarından izin malzeme alındığını bu yüzden Akyazı Belediyesi’ne 700 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.





İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü, 31 Mart seçimlerinde yine yüzde 71 oy oranıyla AKP’nin kazandığı Akyazı Belediyesi’nin önceki AKP’li yönetiminin Temmuz 2016-Eylül 2019 dönemlerini kapsayan bir teftiş raporu hazırladı.





Hazırlanan raporda, Eski AKP’li Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan yönetimi tarafından Karayollarına ait alandan izinsiz malzeme alındığını ve Karayolları tarafından açılan dava sonucunda mahkeme tarafından Akyazı Belediyesine 700 bin TL para cezasına çarptırıldığını dair ifadeler yer aldı.





“İFTİRA VE FİTNELER ÜZERİNDEN ALGI”





AKP’li yeni Başkan Bilal Soykan, teftiş raporunun Belediye Meclisi üyelerine gönderildiğini ifade etti. Soykan, “Belediyenin yapması gereken bu ödemenin izinsiz malzeme alan zamanın Belediye Başkanı Hasan Akcan ve iki Fen İşleri Müdür Vekilinden tahsil edilerek yapılmasıdır” ifadelerine yer verdi.









AKCAN'DAN SOYKAN'A SUÇLAMA





AKP’li eski Başkan Hasan Akcan, 6 ay önce göreve gelen AKP’li yeni Başkan Bilal Soykan yönetimini, geçmiş dönem ile ilgili karalama, iftira ve fitneler üzerinden algı yaptığını iddia etti.





AKP’li eski Başkan Hasan Akcan Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 1 yıl malzeme aldığını iddia ederek şu ifadelere yer verdi: “Dokurcun'da Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Taş Ocağından 2006 yılından beri taş alınmaktadır. Zamanın Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan, Dokurcun Belediyesi hepsi buradan taş aldı. 2006'dan beri, 8 yıl. Hasan Akcan zamanında da bir yıl alındı. Buradan taş alındığını şikâyet eden belediye personeli Yaşar Yazıcı'nın son bir ay işe aldığı sözleşmeli memur Yasemin Uzman Baran Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Akyazı Belediyesini şikâyet etti. Olaydan o zaman haberim oldu. Hemen ilgili Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz, Fen İşleri Müdürü Kerem Curoğlu ve maden mühendisi şikâyet eden Yasemin Uzman Baran'ı topladım, şifahen ifadelerini aldıktan sonra, hepsinin görev ve yetkilerini aldım. Yasemin Uzman Baran'ın sözleşmesini de yılsonun da feshettim.”





“ZİMMET ÇIKACAKSA YÜZDE 1’İ BANA YÜZDE 99’U YAZICI VE SOYKAN’A AİT”





Akcan açıklamasının devamında Akyazı Belediye Meclis üyelerinin konuşmadıklarını söyleyerek “Şimdi zimmet çıkacaksa yüzde 1'i bana, yüzde 99'u Yaşar Yazıcı, Bilal Soykan ve diğerlerine ait, Eski dönemden orada 13 meclis üyesi, üç başkan yardımcısı, bir müdür var. Niye konuşmuyorsunuz? Kimden ya da neden korkuyorsunuz? Makamınız mı gider? Allah'tan korkun, O'nun makamını kaybetmekten korkun” ifadelerine yer verdi.





“BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOLUK-ÇOCUK İŞİ DEĞİL, ADAMLIK İSTER, ADAMLIK”





AKP’li eski Başkan Hasan Akcan, AKP’li yeni Başkan Bilal Soykan’a sert sözlerle yüklendi. Akcan, “2016 yılında bizde teftiş olduk. O zaman ki müfettiş Yaşar Yazıcı'ya direk 505 bin TL zimmet çıkardı, hiç kimse duydu mu? Mecliste veya basında böyle bir haber yapıldı mı? Belediye başkanlığı çoluk-çocuk işi değil, adamlık ister, adamlık. Böyle şeyler yazmak istemiyorum, ancak zorunda kalıyorum, bunlara kimse sesini kes demiyor ne ilçe başkanı ne il başkanı ne milletvekilleri. Bunlarda Hasan Akcan'ı yalnız zannediyorlar herhalde. Ama Hasan Akcan'ın da bir sahibi var. Böyle olaylar Meclis gündemine gelmez, ancak niyet karalamak olursa, böyle saptırarak haber yaptırılır. İşi ehline, teslim etmezsen, kendini rezil edersin” dedi.