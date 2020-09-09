AKP'deki çürümüşlüğün itirafı: Bana özel bir durum değil

Sağlık Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan Mehmet Çakırtaş'ın sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinde rüşvet, talan ve yağma düzeninin özeti niteliğinde.





5 yıl önce AKP'den milletvekili adayı olan Çakırtaş'a Ankara'nın lüks semtlerinden Söğütözü'nde lojman tahsis edildi. Çakırtaş, bir süre lojmana taşınmadı.





Bu arada lojman da bakanlık tarafından 70 bin liraya baştan sona yenilendi. Çakırtaş lojmanı haziran ayında 511 bin liraya satın aldı.





ÇAKIRTAŞ: BANA ÖZEL BİR DURUM DEĞİL





Sözcü’nün haberine göre; Çakırtaş lojmanı geçen hafta 3 bin liraya kiraya verdi. Lojman satılmasaydı yakıt ve diğer giderler için Çakırtaş devlete aylık 485 lira kira ödeyecekti.





Lojman skandalına dair soruya, “Bu sadece bana özel bir durum değil. Satışa çıkınca aldım.” cevabını veren Çakırtaş AKP'deki çürümüşlüğü itiraf etmiş oldu.





Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a danışmanlık yapan Çakırtaş, 2015 seçimlerinde AKP'den Sivas adayı oldu, ancak kazanamadı.





Mehmet Çakırtaş, 2015'te AKP'ye Sivas milletvekili adaylığı için başvurmuştu. Çakırtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Özel Kalem Müdürü yapıldı.