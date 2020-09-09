Samanyolu Haber /Gündem / AKP'deki çürümüşlüğün itirafı: Bana özel bir durum değil /09 Eylül 2020 11:28

AKP'deki çürümüşlüğün itirafı: Bana özel bir durum değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özel kalem müdürü Mehmet Çakırtaş, devletin 70 bin TL’ye tadilat yaptırdığı lojmanı 511 bin TL’ye aldı. Sonra da 3 bin TL’ye kiraya verdi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan Mehmet Çakırtaş'ın sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinde rüşvet, talan ve yağma düzeninin özeti niteliğinde. 

5 yıl önce AKP'den milletvekili adayı olan Çakırtaş'a Ankara'nın lüks semtlerinden Söğütözü'nde lojman tahsis edildi. Çakırtaş, bir süre lojmana taşınmadı. 

Bu arada lojman da bakanlık tarafından 70 bin liraya baştan sona yenilendi. Çakırtaş lojmanı haziran ayında 511 bin liraya satın aldı.

ÇAKIRTAŞ: BANA ÖZEL BİR DURUM DEĞİL

Sözcü’nün haberine göre; Çakırtaş lojmanı geçen hafta 3 bin liraya kiraya verdi. Lojman satılmasaydı yakıt ve diğer giderler için Çakırtaş devlete aylık 485 lira kira ödeyecekti. 

Lojman skandalına dair soruya, “Bu sadece bana özel bir durum değil. Satışa çıkınca aldım.” cevabını veren Çakırtaş AKP'deki çürümüşlüğü itiraf etmiş oldu.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a danışmanlık yapan Çakırtaş, 2015 seçimlerinde AKP'den Sivas adayı oldu, ancak kazanamadı.

Mehmet Çakırtaş, 2015'te AKP'ye Sivas milletvekili adaylığı için başvurmuştu. Çakırtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Özel Kalem Müdürü yapıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'deki çürümüşlüğün itirafı: Bana özel bir durum... Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:44