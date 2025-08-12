AKP'deki krize Külünk de katıldı, 'derebeylik' kurdunuz diyerek yönetimdekileri suçladı

Eski AK Parti milletvekilleri Şamil Tayyar ve Metin Külünk, avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı sürecine ilişkin peş peşe açıklamalar yaptı. Her iki isim de sosyal medya üzerinden yürüttükleri paylaşımlarda, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik baskı iddialarına dikkat çekti.





Şamil Tayyar’dan Rezan Epözdemir iddiası: "Akın Gürlek kuşatma altında" Şamil Tayyar’dan Rezan Epözdemir iddiası: "Akın Gürlek kuşatma altında"





Pazar sabahı ağır suçlamalarıyla gözaltına alınan Epözdemir, soruşturma kapsamında cep telefonu şifresini vermeyi reddetti. Eski milletvekilleri Tayyar ve Külünk, bu durumun soruşturma sürecinde kriz yarattığını savundu.





TAYYAR: SAVCILIĞIN ELİNDE ÇOK SAĞLAM DELİLLER OLMALI

Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımında Epözdemir’in “çok derin ilişkileri olan” bir avukat olduğunu belirterek, böyle bir isme yönelik işlem yapılabilmesi için savcılığın “çok sağlam delillere” sahip olması gerektiğini söyledi. Tayyar, “Şimdiden baskı başlamıştır, hiç ummadığınız yerlerden” ifadeleriyle soruşturmaya müdahale girişimlerinde bulunulduğunu ileri sürdü.





KÜLÜNK: TELEFONUN İÇİNDEKİLER ŞANTAJ UNSURU MU?

Karar'da yer alan habere göre Metin Külünk ise paylaşımında, Ankara’da “bazı çevrelerde telaş” olduğunu iddia etti. Cep telefonu şifresinin verilmemesini eleştiren Külünk, “Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Telefonun içindekiler şantaj unsuru olarak mı size karşı kullanılıyor?” sorularını yöneltti.





Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik baskı iddialarına karşı “yalnız bırakılmaması” çağrısında bulundu. AK Parti içinde “derebeylik düzenekleri” kurmakla suçladığı bazı kişilerin, soruşturmanın ilerlemesini engellemeye çalıştığını öne sürdü.





Külünk'ün paylaşımında kullandığı bazı ifadeler şu şekilde:



