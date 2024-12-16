AKP'deki lüks hayata ve torpile tepki gösterip istifa etti

AKP'li Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, belediyedeki yolsuzluklar nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akın, Belediye Başkanı Üzeyir İnce’nin sözlerini unuttuğunu ve lüks harcamalar yaptığını iddia etti.





'BAŞKAN VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ UNUTTU'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Akın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Seçim döneminde mevcut Başkan İnce ile bir ittifak yaparak seçim süreci gerçekleştirdik. Bu ittifakı yaparken İnce, bize ‘adaletten ayrılmayacağını, yetim hakkı yemeyeceğini, çalmayacağız-çaldırmayacağız’ dedi ve söz verdi. Bu sözleri üzerine birlikte yola çıktık. Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Başkanın aldığı birçok karara, israf yapılması ve keyfi olması sebebiyle itiraz ettim. Başkan rahatsız oldu.





Seçimden bu yana 9 ay geçti, keyfi uygulamaların önüne geçmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. İlk başta Meclis üyeleri yanımda yer aldılar. Başkan yalnız kalınca, kirli pazarlıklar sonucunda Meclis üyelerinin çocuklarını işe aldı. Üyeler de başkanın yanında yer almaya başladılar. Emanete ihanet ediliyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.”





'İSTANBUL'DA EN PAHALI OTELLERDE KONAKLIYOR'

Temsil ve ağırlama giderlerini artırmasına ve daha lüks makam aracı aldırmasına ret oyu verdiğini belirten Akın, “Seçim sürecinde ‘makam aracına binmeyeceğiz’ diyen başkan, verdiği sözleri unuttu. Önceki başkanlar uygun fiyatlı otellerde konaklama yaparken, başkan İstanbul’da en lüks ve pahalı otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına Iphone 15 pro (78 bin lira) telefon aldı. Bu para kimin cebinden gidiyor. Halkın yararına olmayan işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğim” dedi. Akın, belediye meclis üyeliği ve encümen üyeliğinden ayrılmayacağını söyledi.