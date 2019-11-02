AKP'deki paniğin sebebi belli oldu: 12-13 milletvekili istifaya hazırlanıyor

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun AK Parti’den istifasıyla birlikte siyasi kulislerde “istifaların devamı gelir mi” sorusunu gündeme getirdi.





Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynak Yeneroğlu’nun istifasına ilişkin, “Yeneroğlu tenkitlerini dile getirdi. Ancak istifa ettirdiler. Bu parti içi demokrasinin olmadığını gösteriyor. Yeneroğlu doğru işler yaptı, güzel işler yaptı, inandıklarını söyledi” değerlendirmesini yaptı.





“DİĞER PARTİLERDEN DE İSTİFALAR OLACAK”

Tarafsız Haber Ajansı’na göre Davutoğlu’na yakın kaynak AK Parti’de istifaların devam edeceği yorumunu yaparken 12-13 milletvekilinin kendileriyle görüştüğünü belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:





“İstifalar devam eder gibi geliyor. AK Parti içerisinde çok rahatsız kişi var. Partiler kurulduktan sonra Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir. Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra bu Kasım ayı içerisinde Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir.