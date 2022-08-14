Samanyolu Haber /Gündem / AKP'deki seçmen bilgileri de YSK'da yokmuş: Nereden aldılar? /14 Ağustos 2022 09:58

AKP'deki seçmen bilgileri de YSK'da yokmuş: Nereden aldılar?

Seçmen bilgileriyle ilgili tartışma sürerken 2019 seçimleri akıllara geldi. AKP'nin engelli seçmenlerle ilgili verilere sahip olduğu ortaya çıkmış, CHP ise liste hırsızılı suçlamasında bulunmuştu. YSK ise AKP'nin bu listeyi kendilerinden almadığını açıklamıştı.

SHABER3.COM

YSK listeleri tartışması, iptal edilen İstanbul seçimini akıllara getirdi. CHP, 2019’da TBMM’ye önerge vererek AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın engelli seçmenlerle ilgili kişisel bilgilere sahip olmasını sordu. YSK, “Bilgilerin kimler tarafından verildiği konusunda başkanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok” sözlerinin üzerine başlayan “seçmen listeleri” tartışması, 2019’da İstanbul’da iptal edilen yerel seçimleri yeniden gündeme getirdi. AKP, YSK’ye başvurmuş ve “zihinsel engellilere oy kullandırıldığını” iddia etmişti.

CHP ise iktidarın; “seçmenlerin kişisel bilgilerini çaldığını” savunmuştu. 

O dönem AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’ye delil olarak sundukları kişisel bilgilerin “AKP Genel Merkezi tarafından toplandığını” söyleyerek “Bu verilere ulaşmak o kadar da zor değil” açıklamasını yapmıştı. İstanbul’da 23 Haziran seçimlerine doğru giderken yeni iddialar da ortaya atılmış ve “engelli seçmenlere ait kişisel bilgilerin AKP İstanbul İl Başkanlığı’na sızdırıldığı” ileri sürülmüştü.

YSK Başkanlığı, konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, “Bilgilerin kimler tarafından verildiği konusunda başkanlığımızda bir bilgi bulunmamaktadır” denildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'deki seçmen bilgileri de YSK'da yokmuş: Nereden aldılar? Sonraki Haber >>

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:04:17