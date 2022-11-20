Samanyolu Haber /Gündem / AKP'deki Soylu rahatsızlığı öyle böyle değil: Damat Berat bayramlarda bile Erdoğan'la görüşmüyor /20 Kasım 2022 10:26

AKP'deki Soylu rahatsızlığı öyle böyle değil: Damat Berat bayramlarda bile Erdoğan'la görüşmüyor

Gazeteci Sedat Bozkurt bugünkü köşe yazısında çarpıcı kulis bilgilerini aktararak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu AKP içindeki Milli Görüş kanadının istemediğini belirtti. Bozkurt yazısında, Soylu karşısında yer alan isimleri de açıkladı.

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Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili olarak edindiği kulis bilgilerini paylaştı. "Siyasette babalar ve çocukları" başlıklı yazısında Bozkurt, AKP'de Soylu'ya karşı olan isimleri yazdı. 

Soylu'nun halen MHP ve Devlet Bahçeli tarafından desteklendiğinin, makamını bu sayede muhafaza ettiğinin konuşulduğunu dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"YAN YANA BİLE GELMEMEYE ÖZEN GÖSTERİYORLAR"
"Soylu’yu MHP muhafaza ederken AKP ve devlet içinde pek çok cephede mücadele veriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Soylu ile zorunlu olmadıkça yan yana bile gelmemeye özen gösterenlerden. Partide AKP Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un da Soylu ile arasının iyi olmadığı uzun zamandır biliniyor. Soylu’yu AKP içindeki Millî Görüş kanadı istemiyor.

Bu yazının giriş kısmındaki öyküyle bağlantılı olması açısından anlatalım; Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak da siyasete bakan olarak giriş yaptı. Aslında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bir biçimde, yukarıdaki örneklerle örtüşmeyen bir faaliyet pratiğiyle siyasetin içinde sayılır. Bu 2 isim Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak da Soylu’ya açıkça cephe almış vaziyetteler. 

"ANKARA’DA KONUŞULAN DEDİKODULARDAN..."
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra hiçbir aile fotoğrafı karesinde göremediğimiz Berat Albayrak’ın Erdoğan’a kırgınlığının halen sürdüğü ve Soylu kabineden ayrılmadan bu kırgınlığın da bitmeyeceği Ankara’da konuşulan dedikodulardan. Soylu’ya alınan bu tavrın ailelerin bayramlarda bile bir araya gelmelerini engelliyormuş."

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