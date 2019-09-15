Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 10 milletvekili ile temas: Şimdilik istifa etmeyin! /15 Eylül 2019 00:01

AKP'den 10 milletvekili ile temas: Şimdilik istifa etmeyin!

2014-2016 yılları arasında genel başkanlık görevini ifa ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubundan 10 milletvekili ile temasta olduğu belirtildi.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Ahmet Davutoğlu ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Selçuk Özdağ, 10’dan fazla AKP milletvekiliyle temasta olduklarını iddia etti. 

Özdağ bu milletvekilllerine “Şimdilik istifa etmeyin” mesajı verdiklerini belirtirken, başka partilerden vekil transferini ise etik bulmadıklarını kaydetti.

“MEN DAKKA DUKKA”

Bir erken seçim olması halinde AKP içindeki vekillerin partiyle yollarını ayıracağını söyleyen Özdağ, “Men dakka dukka.” ifadesini de kullandı.

Şu anda 81 ilde komisyon oluşturduklarını belirten Özdağ, yakında program ve tüzük çalışmalarını başlatacaklarını dile getirdi.

“BAŞKA PARTİLERLE İŞBİRLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Parti kuruluşunun ardından tek başına yürüyeceklerini belirten Özdağ, şimdilik başka bir partiyle iş birliği gibi bir gündemleri olmadığını ve iktidar olmak için gereken yüzde 50+1 oranını tek başlarına bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Davutoğlu (kürsüde), iki yıla yakın genel başkanlık görevini ifa ettiği AKP'den 13 Eylül'de istifa etti.

AKP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk ettiği eski başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'den istifa ettiğini dün Ankara'da canlı yayında açıkladı.

Davutoğlu ile eski AKP genel başkan yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski milletvekili Abdullah Başçı ile eski İstanbul il başkanı Selim Temurci ve eski Ankara il başkanı Nedim Yamalı da AKP üyeliğinden istifa etti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Davutoğlu, Üstün, Özdağ, Başçı, Temurci ve Yamalı’nın istifalarının ardından, eski AKP Gümüşhane milletvekili Feramuz Üstün, eski Ağrı milletvekili Cesim Gökçe, eski Bursa milletvekili Cemalettin Kani Torun, eski Konya milletvekili Ömer Ünal, eski İzmir milletvekili İbrahim Turhan gibi isimler de partiyle yollarını ayırdıklarını bildirmişti.

 
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