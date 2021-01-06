Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 3 kişi hakkında suç duyurusu /06 Ocak 2021 13:16

AKP'den 3 kişi hakkında suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, eski bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

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Adalet ve Kalkınma Partisi  (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için "Çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen gazeteci Can Ataklı'nın halkı sokak hareketlerine teşvik etmeye çalıştığı iddia edilmişti. 

Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen akabinde eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'ni meşrulaştırdığı iddia edildi.

FİKRİ SAĞLAR'IN SÖZLERİ İNFİALE YOL AÇTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Fikri Sağlar'ın Halk TV'de başörtülü hâkim ve savcılar hakkında söyledikleri başörtüsü tartışmasını alevlendirmişti. 

Sağlar, "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli." demişti.

AKP 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
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