Samanyolu Haber /Politika / AKP'den 63 vekil transfer olma noktasında iddiası /26 Mayıs 2020 23:27

AKP'den 63 vekil transfer olma noktasında iddiası

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, 63 AKP'li milletvekilinin Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'ne geçme noktasında olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

Eski MHP’li, ANAP hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan, 63 AKP'li milletvekilinin Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne 'geçme noktasında' olduğunu söyledi.

HaberAsi'de katıldığı bir programda konuşan Okuyan, 'çok önemli' bir kaynaktan kendisine aktarılan bilgiye göre 63 AKP'li milletvekilinin, eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne geçmeye hazırlandığını iddia etti.

Okuyan, konuya ilişkin "Erken seçim tartışmalarını, özellikle Bahçeli üzerinden tartışmaya açıp siyasi partiler yasasını değiştirelim, milletvekili transferine mani olunsun veya bir milletvekili partisinden istifa ettikten sonra 6 ay hiçbir partiye üye olamaz hükmünü getirelim diyorlar. Bunların sebebi AKP'den çıkacak olan çok sayıda milletvekilinin istifalarını önlemek. Bir karambolde baskın seçimle bir şey ortaya koymak gibi bir düşünce var. Doğru işler değil bunlar, üzülüyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den 63 vekil transfer olma noktasında iddiası Sonraki Haber >>

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:07:52