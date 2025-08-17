AKP'den aday adayı çıktı: Avukat Cem Duran mafya operasyonunda gözaltında

Altın varaklı koltuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'lı paylaşımlarıyla günlerce konuşulan ve AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın sert ifadelerle uyardığı avukat Cem Duran'ın 2023 Genel Seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.





Duran, liderliğinin Selahattin Yılmaz'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonla gözaltına alınmıştı.





Avukat Cem Duman'ın Erdoğan fotoğrafları ile yaptığı paylaşımlar AKP'de rahatsızlık oluşturmuştu. AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, söz konusu paylaşımlara yönelik şu uyardıda bulunmuştu:





"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor."





ALTIN VARAKLI AVUKAT AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Halktv'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün düzenlene operasyonda suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Gözaltına alınan iki avukattan biri olduğu ortaya çıkan avukat Cem Duran'ın AKP'den aday adayı olduğu öğrenildi.





AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın Erdoğan istirmarcısı olarak tanımladığı Duran, halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, 2023 Genel Seçimlerinde AKP Erzurum Milletvekili Aday Adayı olmuş.