AKP'den Altılı Masa'ya Erdoğan cevabı: Anayasa ortada, yasa açık!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan altılı masanın bugünkü toplantısının ardından yaptığı “Erdoğan'ın aday olması mümkün değildir” açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.







"ANAYASA ORTADA, YASA AÇIK"

Hamza Dağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. ‘Erdoğan'ı yeneceğiz’ dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız" ifadelerini kullandı.





"SONUÇ; YİNE SIFIR!"



Bülent Turan ise şunları kaydetti:





"Altılı Masa'nın 11 ayda 11'inci toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Başkanlık sisteminde 2'nci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Eğer, Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!"



