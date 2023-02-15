Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Arınç açıklaması: Seçimlerin ertelenmesini istemişti /15 Şubat 2023 21:06

AKP'den Arınç açıklaması: Seçimlerin ertelenmesini istemişti

AKP'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin yurttaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin "ivedilikle" ertelenmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. Arınç'ın o sözlerine AKP'den ilk açıklama geldi.

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Seçim tarihinin ertelenmesi gerektiğini savunan Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralama merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir." ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın sözleri muhalefet cephesinden tepkiyle karşılanmıştı.

O sözlere, AKP'den de ilk açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin görüşünü yansıtmıyor" diyerek şunları kaydetti:

"Bülent Arınç bir takım görüşler paylaşmış, muhalefettekiler bizim adımıza ortamı yoklamakla ilgili bir davranış olduğunu söylüyorlar. Arınç'ın açıklamaları partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AKP ile ilgisi yoktur. Bunun bizimle ilişkilendirilmesi, AKP'nin görüşü gibi davranılması yanlıştır. Sayın Kılıçdaroğlu ise neredeyse bütün bu acıları siyasi motivasyon için kullanmaktadır."

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