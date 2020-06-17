Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Ayasofya için 15 Temmuz hazırlığı mı? /17 Haziran 2020 00:39

AKP'den Ayasofya için 15 Temmuz hazırlığı mı?

Bir süredir daha sık konuşulan Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP MYK'da Ayasofya'nın yenicen cami olarak ibadete açılması için 15 Temmuz tarihinin gündeme geldiği iddia edildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda Ayasofya’nın ibadete açılacağı en uygun tarihin 15 Temmuz olacağı değerlendirildi.  

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı da Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı. 
 
Habertürk”te yer alan habere göre, AKP’nin Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde yaptırdığı anket çalışmalarında CHP seçmeni dahil, halk arasında destek olduğu yönünde sonuçlar elde edildiği bildirildi. Beklentinin yerine getirilmesi için yargıdan çıkacak karara göre Ayasofya’nın ibadete açılacağı, en uygun tarihin ise 15 Temmuz olacağı değerlendirildi. 

YEŞİL TOP UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLİYOR

AKP’li sosyal medya kullanıcıların twitter da kullandığı ‘Yeşil Top’ uygulamasının AKP’li bir trolün eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sarf ettiği çirkin paylaşımlarından sonra uygulamadan vazgeçilmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. 

Sosyal medyada etik kuralların uygulanması açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından başlatılan Yeşil Top imgesine, Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan tepki geldi.
 
Edinilen bilgilere göre Turan, “Neden simge olarak top seçiliyor. Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil. Kaldırılması lazım” dedi. Ünal da uygulamanın farkındalık oluşturduğu ve amacına ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Turan da “Amacına ulaştıysa kaldırılabilir o zaman” diye karşılık verdi. 

BİNALİ YILDIRIM’IN İSMİ TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN GEÇTİ 

AKP kulislerinde Mustafa Şentop ile Binali Yıldırım’ın adı ikinci devre Meclis Başkanlığı için öne çıkıyor. Şentop’un göreve devam edebileceği belirtiliyor. Ancak AKP’nin önde gelen isimleri, “Binali Yıldırım Başkan olmayı isterse, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kırmayacaktır” yorumu yapılıyor. Yıldırım’ın son zamanlarda Meclis kulislerinde sık görülmesi, milletvekilleriyle diyalogları Başkanlık formülünün ağır bastığını gösteriyor.
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