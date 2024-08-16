AKP'den AYM'ye tepki: AYM 'Can Atalay' kararıyla kendi içtihatından koptu

"Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir. Bu karar ile Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer verilen kararları maalesef kendi içtihatından kopmuştur.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplanıyor.AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantı öncesi Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.Güler'in açıklamaları şu şekilde:Anayasa Mahkemesi, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. AYM kendi içtihatını yok saymıştır, anayasanın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir. AYM Yargıtay hükmünü kaldıramaz."