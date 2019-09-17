Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Babacan ekibi için yeni hamle /17 Eylül 2019 09:51

AKP'den Babacan ekibi için yeni hamle

Yeni parti tartışmalarının yansımaları devam ederken, yeni parti ile adı anılan Babacan'ın ekibinde parti çalışmalarını sürdüren AKP'li eski vekil Saffet Kaya hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

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Eski AKP Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan'da yeni parti çalışmalarını sürdürmesi üzerine, bir soruşturma dosyası olduğu ortaya çıktı.  Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Genç Çiftçi Projesi altında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntıları parti kulislerinde dolaştırılmaya başlandı.



Odatv'nin haberine göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak hayvan küpelerin bulunduğu TIR'ın yakalanması üzerine başlatılan soruşturmada, kaçak küpeleme yapan şirket sahiplerinin telefon görüşmeleri ile banka hareketleri bulunuyor.

DİNLEMEYE TAKILDILAR

Soruşturma dosyasında yer alan bir telefon görüşmesinde, şirket sahibi Lütfi Morkoç'un, Jandarma'nın baskını sonrası Saffet Kaya'yı araması, Kaya'nın Jandarma komutanıyla görüşeceğini söylemesi yer alıyor.

Soruşturma dosyasından yer alan bir başka belgede ise, Lütfi Morkoç'un, Saffet Kaya'ya gönderdiği paralar listelendi.

Belgeye göre Kenan Morkoç, 3 Mart 2011'de Saffet Kaya'ya 40 bin TL, Lütfi Morkoç da 20 Şubat 2012 tarihinde Kaya'ya 90 bin TL gönderdi.

SAVCI İFADEYE ÇAĞIRDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı 12 Eylül 2019'da Saffet Kaya'yı tanık olarak ifadesini almak üzere çağırdı.
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