Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Babacan'a ilk resmi tepki geldi: Konuşmaya değer görmüyoruz /27 Kasım 2019 14:26

AKP'den Babacan'a ilk resmi tepki geldi: Konuşmaya değer görmüyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Yeni parti hazırlıklarını sürdüren  Ali Babacan’a dair mesajlar veren Ünal’ın sözlerinden satır başları şöyle:

‘TRENDEN İNENLER OLDU’

“-Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye'nin değişken, dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.“

‘BİZİM AÇIMIZDAN DİKKATE DEĞER DEĞİL’

Milliyet’in NTV yayınından aktardığı habere göre “Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum” diyen AKP’li Ünal, açıklamalarında şunları söyledi: “Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman, Esed, Sisi sorulduğunda, F... sorulduğunda hiç bir cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu.“


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