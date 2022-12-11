AKP'den bankaları zora sokacak karar: Ya 1,5 milyar dolar sat ya da...

Bankaları dövizden uzaklaştırıp TL'ye döndürmeye yönelik hamlelere bir yenisi daha eklendi. Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardaki döviz varlıklarını azaltmaya yönelik aldığı bir dizi karardan sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bankaları dövizden soğutacak yeni bir adım attı.







Sözcü'nün haberine göre BDDK, yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle bankaların yabancı para net genel pozisyonunun özkaynaklara oranını yüzde 20'den yüzde 5'e çekti.





BDDK'nın yeni kararıyla birlikte yerli ve yabancı özel bankaların bir ay içinde toplamda 1.5 milyar dolara yakın dövizi Merkez Bankası'na satıp TL'ye çevirmeleri gerekiyor. Yeni düzenlemede, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabındaki azalmaların etkili olduğu ifade ediliyor.





KKM’YE GEÇ BASKISI ARTAR

Bu değişiklikle birlikte, bankaların döviz varlıklarından döviz yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra kalan net tutarı artık özkaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak. Aşması halinde banka o dövizi Merkez Bankasına satıp karşılığında TL almak zorunda kalacak. Ayrıca BDDK'ya bu oranı 4 katına kadar artırma ya da 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi verildi.





Yeni düzenlemeyle birlikte bankacıların, döviz hesabı (DTH) olan tasarrufçulara, ‘döviz hesabınızı Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüştürelim' baskısını artıracağı, bu yolla kur garantili hesaplardaki erimenin yavaşlayacağı belirtiliyor. Ayrıca, sıfır ve sıfıra yakın faiz uygulanan DTH'lardan faizin tümden kaldırılabileceği, hatta komisyon alınmaya başlanabileceği de ifade ediliyor.





1,5 MİLYAR DOLAR BOZDURACAKLAR

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Şenol Babuşcu'nun yaptığı hesaplamalara göre, tüm bankaların hesaplarında halen yaklaşık 463 milyar dolar döviz varlığı, 459 milyar dolar da döviz yükümlülüğü bulunuyor.





Yerli bankalar 2.3 milyar dolar, yabancı bankalar 1,9 milyar dolar döviz fazlası, kamu bankaları ise 295 milyon dolar döviz açığı taşıyor. Düzenleme nedeniyle 9 Ocak 2023'e kadar bankaların yaklaşık 1,5 milyar dolar bozdurması gerekeceği hesaplandı.







