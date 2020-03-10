AKP'den bekletilme görüntüsü ile ilgili ilk açıklama

Çavuşoğlu "Rusya medyasını anlıyorum da bizim içeride bu kara propagandan memnun olan o kadar kişi var ki bunu anlamıyorum. Rus medyasının yaptığı ise büyük saygısızlık. Bir gerçek var uçak düşürme hadisesinden sonra gördük ki, hemen en ufakcık bir görüş ayrılığında hemen kara propaganda yapıyorlar." diye konuştu.







'M4'ün güneyini Ruslar, kuzeyini biz denetleyeceğiz'





İdlib konusuna da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi;





"Biz neden mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki baskıyı azaltmak için, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönebilmesi için mücadele ediyoruz. Suriye'de sessizliğin hakim olmasını istiyoruz. Amaç neydi bunu durdurmak. Bu ateşkesi ise kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüyoruz. M4'ün güneyini Ruslar, kuzeyini de biz denetleyeceğiz. M4 karayolunun güvenli bir şekilde açılması için neler yapılabilecek, ne yapılmalı konusunda anlaşmaya varmak için Rusya'dan bir heyet geldi. Bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleşecek.





'Rejim ateşkese uymazsa gereğini yaparız'





"Rejim bu ateşkese uymazsa, bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa onu yaparız. SİHA'larımız nasıl yok ettiyse yine onu yaparız. Bunu mutakabatta da ortaya koyduk." diyen Çavuşoğlu "ABD'den olumlu açıklamalar geldiğini" söyledi ve "Amerika istese gelip şu an Patriot'unu koyabilir. Havadan karadan destek verebileceklerini söylediler." diye konuştu.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Brüksel'de yapılan görüşmelerde "sadece göç meselesinin değil, AB sürecinin de değerlendirildiğini" söyledi ve "Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor." dedi.



