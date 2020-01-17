Samanyolu Haber /Politika / AKP'den bir Gelecek Partisi istifası daha mı? /17 Ocak 2020 22:04

AKP'den bir Gelecek Partisi istifası daha mı?

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'ne AKP'den katılımlar yaşanıyor. Bu katılımlara bir yenisinin daha ekleneceği ifade edildi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi’ne yeni katılımlar sürüyor.

Odatv'nin haberine göre; AKP İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa etti. Karlıdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi’nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.

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Karlıdağ’ın bu kararının ardından AKP Küçükçekmece teşkilatında çok sayıda partilinin de Gelecek Partisi’ne geçeceği öne sürülüyor. Daha önce de AKP’den istifa eden birçok partili, Gelecek Partisi’ne katılmıştı.
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