Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den bir olay enflasyon yorumu daha! /23 Mart 2022 19:03

AKP'den bir olay enflasyon yorumu daha!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyon oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Muş, “Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak.” dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ‘Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Ekonomi, İhracat ve Sanayimizin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışı’ ana gündemiyle gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi mart ayı olağan toplantısına katıldı. Muş, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Türkiye’nin 2021 ihracat rakamlarına değinen Muş, “Bu yıl, şu an yaşanan Rusya-Ukrayna krizinin başlayacağı, böyle bir tablonun ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin etmiyordu ve biz buna göre hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Maalesef yaşanan gelişmeler, özellikle emtia fiyatlarındaki aşırı yükseklikler, dünyadaki belirsizlikler, küresel enflasyondaki artışlar ister istemez bütün ülkeleri olumsuz etkilemekte. En son ortaya çıkan Rusya-Ukrayna krizi de bizim hemen bölgemizde bulunuyor ve dış ticaretimizin de yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden bir miktar var. Bu ticaretin sürdürülebilmesi için çaba içindeyiz ama bu kriz bizi ister istemez etkilemekte. Bütün bu şartlara rağmen Türkiye, hedeflerinden kopmadan yoluna devam etmeye çalışacak.” dedi.

ENFLASYON DÜNYANIN SORUNU

Dünyanın son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadığını ifade eden Muş, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Türkiye’nin de bu durumdan etkilendiğini anlatan Muş, “Petrol, doğalgaz, enerji fiyatlarındaki ham madde olarak kullandığımız diğer ürünlerdeki yükselişler, hem içerideki enflasyona hem de küresel enflasyona ciddi etki yapıyor. Değerlendirmelerimizi yapıyorken, durum değerlendirmesi, durum analizi yapıyorken bunu dikkate alarak yapmamız gerekir. Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak. Hem küreselde hem de bizim enflasyon oranımız çok daha makul seviyelerde olacak. Atacağımız adımlarda, alacağımız kararlarda bu parametreleri düşünerek hareket etmek durumundayız.” ifadelerini kullandı.
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