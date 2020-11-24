Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Bülent Arınç’ın istifasıyla ilgili açıklama /24 Kasım 2020 20:00

AKP'den Bülent Arınç’ın istifasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'da Arınç'ın söylemleri kabul edilmedi. Bu değerlendirmelere katılınmadığı ifade edildi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç istifa etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Arınç’ın istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK’da bu konu değerlendirildi. MYK’da Arınç’ın söylemleri kabul edilmedi. Bu değerlendirmelere katılınmadığı ifade edildi” dedi.

Partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Çelik, şunları belirtti:

* Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400’leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır.

* CHP’li Çeviköz’ün sözleri siyasi bilinçten yoksun sözlerdir. Demokrasinin ithaliyle ilgili bir yaklaşımdan söz ediliyor.” denmeliydi. Karşı tarafa taviz veren bir yaklaşım ortaya koydular. Ana muhalefet, rum partileriyle yarışan bir dil kullanıyor. Kendi ülkesini şikayet edip demokrasi talebinde bulunuyor. Keşke bu sözleri düzeltselerdi.

* Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

* Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Hiçbir nezaket göstermedi. Bu aramalar hukuk dışı, korsan aramalardır.

* Türk askeri Karabağ’da askeri gözlem gücü olarak görev alacak.
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