AKP'den büyük skandal: İşkenceyle mücadele toplantısına, işkencenin faillerini gönderdi

BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLER KAÇIRILIP İŞKENCEYE UĞRADI

Halen Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Çok Yönlü Siyasi İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Kılıç, 2018’de 6 Türk vatandaşının sokak ortasında alıkonularak kaçırılması, büyükelçilikte rehin tutulması ve Türkiye’ye kaçırılması döneminde Priştine Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

URFA KASABI MÜDÜR, İŞKENCEYİ ÖNLEME HEYETİNDE

Dışişleri, Adalet, İçişleri ve çeşitli bakanlıklardan 17 bürokrat ve 2 mütercim tercümandan oluşan Türk heyetinde, Emniyet Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz da yer alıyor.

TÜRK HEYETİ SORULARA NASIL CEVAP VERECEK?

Cenevre’deki değerlendirme toplantısı iki gün sürecek. Yarınki oturumda 40’tan fazla sivil toplum kuruluşunun sunduğu raporlar ele alınacak.