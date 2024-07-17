Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den büyük skandal: İşkenceyle mücadele toplantısına, işkencenin faillerini gönderdi /17 Temmuz 2024 23:42

AKP'den büyük skandal: İşkenceyle mücadele toplantısına, işkencenin faillerini gönderdi

Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi’nin periyodik değerlendirme toplantısında AKP iktidarının gayri hukuki ve gayri insani uygulamaları masaya yatırıldı. Türk heyetini temsil eden yetkililerin işkence, zorla kaçırma gibi suçlamaların merkezinde olması ise dikkatleri çekiyor.

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Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi’nin periyodik değerlendirme toplantısında Türk heyetine, Türk öğretmenlerin Kosova’dan işkence ve zor kullanılarak kaçırılması sırasında Priştine büyükelçisi olan Kıvılcım Kılıç başkanlık ediyor. 19 kişilik Türkiye heyetinde Urfa kasabı olarak ünlenen işkenceci polis müdürü Rüştü Yılmaz da yer alıyor.

Bold'dan Necdet Çelik'in haberine göre Birleşmiş Milletler bünyesindeki İşkenceyi Önleme Komitesi (CAT), 80’inci oturumunda Türkiye’nin insan hakları karnesini masaya yatırdı. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’ye (UNCAT) uygunluğun incelendiği toplantıda Türk heyetine, işkence ve insan kaçırma hukuksuzluklarına adı karışan Kıvılcım Kılıç başkanlık ediyor.

BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLER KAÇIRILIP İŞKENCEYE UĞRADI

Halen Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Çok Yönlü Siyasi İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Kılıç, 2018’de 6 Türk vatandaşının sokak ortasında alıkonularak kaçırılması, büyükelçilikte rehin tutulması ve Türkiye’ye kaçırılması döneminde Priştine Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

BM Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu, Kasım 2020’de söz konusu Türk vatandaşı için haksız gözaltı, özgürlükten mahrum bırakılma ve keyfi tutuklama kararı vermişti. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, diğer iç siyasi gelişmelerin etkisiyle BM kararından iki hafta önce görevini bırakmıştı.

URFA KASABI MÜDÜR, İŞKENCEYİ ÖNLEME HEYETİNDE

Dışişleri, Adalet, İçişleri ve çeşitli bakanlıklardan 17 bürokrat ve 2 mütercim tercümandan oluşan Türk heyetinde, Emniyet Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz da yer alıyor.

Yılmaz, meslektaşları arasında ‘Urfa kasabı’ olarak tanınıyor. Kürt düşmanlığıyla öne çıkan ve adının karıştığı insanlık dışı muamelelerle ilgili tüm şikayet başvuruları kapatılan Yılmaz, 2015 yılındaki kanlı Suruç katliamı ve Ceylanpınar saldırısı döneminde Şanlıurfa’da istihbarattan sorumlu müdür olarak görev yapmaktaydı. Bu saldırılar sonrası soruşturma geçirmek yerine Yılmaz’a 24 maaş ödül verildi.

Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne yükseltilen Yılmaz, son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 1. hukuk müşavirliği görevine getirilmişti.

TÜRK HEYETİ SORULARA NASIL CEVAP VERECEK?

Cenevre’deki değerlendirme toplantısı iki gün sürecek. Yarınki oturumda 40’tan fazla sivil toplum kuruluşunun sunduğu raporlar ele alınacak.

Bu raporlarda Türkiye’deki sistematik işkence uygulamaları, zorla kaybetmeler, yargısız infazlar ve yaygın cezasızlık ayrıntılarıyla anlatılıyor. Türk heyetinin sorulara nasıl cevap vereceği merak ediliyor.
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