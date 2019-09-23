AKP'den çarpıcı açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, yargı paketi ile birlikte infaz indirimini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kanun haline getireceklerini söyledi.





NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın sorularını cevaplayan Naci Bostancı, TBMM'nin 1 Ekim'de açılması ile ele alınması beklenen yargı paketine dair açıklamalarda bulundu.





"Siyasette en çok yargı tartışılmıştır. Bu tartışmalardan kurtulmanın yolu demokrasinin daha oturması Türkiye'nin normalleşmesi." diyen Bostancı, "İlk paket geldi daha sonra yeni paketler de gelecek." dedi.





"SAVCI ANLAŞMA TEKLİF EDEBİLECEK"





Bostancı istinafın onayladığı bazı davalar için Yargıtay'a gidilmesine imkân verecek değişiklikler yapılacağını belirtti.







Bostancı, "Fikir özgürlüğüne ve uzun tutukluluk sürelerine dair düzenleme var. Usûl ekonomisi getirmek çok hızlı bir şekilde yargılamayı sağlamak. Hızlı yargılamayı esas alan... Savcı sanığa anlaşma önerebilecek." diye konuştu.





"MUHALEFET İLE MUTABAKAT SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"





Yargı paketinde görüşlerini alarak ilerlemek istediklerine işaret eden Bostancı, "Rasyonel temelde görelim. Askerlik en önemli düzenlemelerden birisiydi. İlgili ilgisiz gibi hiç kimse ayırt edilemez. Herkes konuyla ilgili. Muhalefetle anlaşma imkânını sonuna kadar kullanacağız." dedi.







"Ekim ayında komisyonda görüşülmesi gerektiğini ifade etmiştiniz. Muhalefete süre verildi mi?" sorusu üzerine Bostancı, "Zaten maddeler ortada metin de belli. Çok uzun süreler gerektirecek bir şey değil. Muhalefetin de kısa sürede değerlendirmesini ümit ediyoruz." cevabını verdi.





AKP Grupbaşkanvekili Naci Bostancı, NTV'nin diğer sorularına şu cevapları verdi:





"İNFAZ SİSTEMİNE DAİR BİR DÜZENLEME OLABİLİR"





Yargı paketi gündeme geldiğinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi aftı. Yargı paketiyle birlikte af mı geliyor? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) de bu yönde bir kanun teklifi var Meclis Başkanlığı'na sunduğu. Ama 38 maddelik düzenlemede ceza infaz indirimi ile ilgili bir düzenleme yer almadı. Bu konuda AKP ne düşünüyor?





Bu tür konuları konuşmayacaksın, yapacaksın. Bu tür işlere ilişkin yaklaşım varsa hızlı bir şekilde yapmak lazım, çok konuşmamak lazım.





Bir af teklifi MHP tarafından Meclis'e sunulmuştu. Af değil, fakat infaz temelinde bir konu olarak ele alınabilir mi? diye bir yaklaşım söz konusu.





Çünkü Türkiye'deki infaz sistemi 2005 yılında bir hayli yukarılara çıkartılmış oran olarak artırılmış. Alınan cezaların daha fazla hapiste yatırılarak çekilmesi şeklindeki bir anlayışla ceza süreleri artırılmış.





Islah edilme ve topluma yeniden kazandırılma konusu mühim. İnfaz sistemine ilişkin bir düzenleme olabilir şeklinde bir değerlendirme var.





Alternatifli bir düzenleme mi sunulacak muhalefete?





Çalışmanın mahiyetini muhalefetle paylaşacağız. Bunu en kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Anlaşabilirsek en kısa sürede bunu yaparız. Cezaevlerindeki herkes bu tür düzenlemeyi bekler.





Çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi gibi bir süreç izleyeceğiz. Toplumda cezasızlık algısı olmaması lazım.





İnfaz indirimi için Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapısı çalınır mı?







TBMM'de grubu olan bütün siyasi partilerin görüşlerini ortaya koyma hakları var. HDP'ye teklifimizi iletiriz, gidip görüşmeyiz, müzakere etmeyiz. Bilgi sahibi olmalarını temin ederiz.



