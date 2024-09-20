Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, kaymakamlıktan atıldı /20 Eylül 2024 12:25

AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, kaymakamlıktan atıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin kaymakamlıktaki ortak kullanım alanından atılması sonrası bugün vatandaşlar ellerinde evraklarıyla kaldı. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi, kaymakamlık önüne kurduğu çadırlarda hizmet vermeye çalışıyor.

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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içerisinde yer alan belediye birimlerine girişinin engellendiğini duyurdu. Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacağı açıklanarak "Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" denildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de X hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

"İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır."

VATANDAŞLARIN EVRAKLARI ELLERİNDE KALDI
Hizmet almak için binaya gelen vatandaşlar, boş bir odayla karşı karşıya kaldı. Evrakları elinde kalan vatandaşlardan biri, "Bunun hesabını biz vatandaşa verecekler. Yine bu seçimler gelecek, yine aynısını yapacağız. Benime vime bugün çekyatım, yatağım gelecekti ama gelemiyor, bilgisayar yok" diye tepki gösterdi.

CHP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Berivan Ceylan da kaymakamlık önüne kurdukları çadırları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakamlıktaki ortak kullanım alanından atılan Beyoğlu Belediyesi, çadırlarda hizmet vermeye çalışıyor.
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