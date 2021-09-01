AKP'den çiftçiye büyük darbe! İsviçre'den de et ithal edilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Bosna Hersek'den vergisiz domuz, at, katır ve eşek sakatatlarının ithalinin önünün açılmasının ardından Ak Parti iktidarı, tarım ve hayvancılığa bir darbe daha vuruyor. Türkiye, İsviçre'den "peynir, et ürünleri ve bebek maması" ithal etmeye hazırlanıyor.





2018'de imzalanan ancak 2020 yılında insan hakları endişesiyle İsviçre'nin iptal ettiği anlaşma yeniden yürürlüğe giriyor.





Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'ın oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile Türkiye arasındaki tartışmalı Serbest Ticaret Anlaşması (FTA), 1 Ekim'den itibaren yeniden yürürlüğe giriyor.





İsviçre'nin devlet yayın kuruluşu olan SWI'nin yayınladığı haberde yer alan iddialara göre Türkiye STA'nın yürürlüğe girmesi için çeşitli gümrük imtiyazları tanıyacak.





Bu imtiyazların başında peynir, et ürünleri, meyve suları, kahve, tütün, çikolata, bisküvi, müsli ve bazı bebek mamaları gibi ürünlerin İsviçre'den Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde ihraç edilmesi yer alıyor.





Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği imzalanan Gümrük Birliği çerçevesinde ticareti engellenen İsviçre şirketlerine de kolaylık sağlanacak





İsviçre ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi gün geçtikçe büyüyor. 2020'de Türkiye İsviçre'den 7 milyon 770 bin 804 dolar ithalat gerçekleştirirken, Türkiye sadece 1 milyon 093 bin 948 dolar ihracat gerçekleştirdi.