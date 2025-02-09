Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den çok tehlikeli adım: Mahkemeler devre dışı bırakılacak /09 Şubat 2025 10:31

AKP'den çok tehlikeli adım: Mahkemeler devre dışı bırakılacak

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, geçtiğimiz günlerde komisyon görüşmeleri tamamlanan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi nedeniyle yaşanabilecek hak ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Yasa teklifinin açıkça basın ve ifade özgürlüğünü hedef aldığını vurgulayan CHP’li Bülbül, teklifin 16. madde 5. fıkrasını anımsatarak “Teklif ile cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulan siber güvenlik kurulu başkanlığına da geniş yetkiler verilirken siber güvenlik başkanlığı istediği yerde hâkim kararına ihtiyaç duymaksızın arama yapabilecek, dijital materyallere el koyabilecek, kopyalama yapabilecek. AKP, bu teklif ile ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü, konut dokunulmazlığını, özel yaşamın gizliliğini hedef alıyor” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre George Orwell’ın 1984 distopyasında bile görülemeyecek türden uygulamaların bu düzenlemelerle Türkiye’nin normali haline getirildiğini belirten Bülbül, “Başkanın yazılı emriyle, konutta, işyerinde, kamuya açık olmayan bütün mekânları kapsayacak şekilde arama, el koyma ve kopya çıkarma yetkisi veriliyor. Peki bu yetki hangi hallerde kullanılacak ve kime karşı kullanılacak diye sorduğumuzda bu soruların cevabını düzenlemenin içeriğinden alamıyoruz. Özetle, tüm yurttaşlar bu düzenlemenin hedefi olabilir” ifadelerini kullandı.

‘OTOSANSÜRÜ DAYATIYOR’
Teklifin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören veri sızıntısı maddesine ilişkin komisyona sorular yönelttiğini bildiren Bülbül, “Bu sızıntının olmadığı neye göre tespit edilecek? Kim karar verecek? Hiçbir netlik yok. Bu düzenleme, her şeyden önce otosansürü dayatan bir nitelik taşımaktadır. Bu düzenleme, gazeteciliği, basın özgürlüğünü hedef alan muğlak düzenlemelerle ifade özgürlüğünü gasp eden bir düzenleme olarak karşımızda. Bu vahim düzenleme, sade yurttaşın, sosyal medya kullanıcısının dahi düşüncesini açıklamasını engelliyor. Bunun adı demokrasi değil, baskı rejimidir. Buna izin vermeyecek, itirazımızı ortaya koymayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:13:47