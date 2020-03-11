AKP'den DEVA'ya: Niye geç kurulduğunu şimdi anladık

Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)’ne AKP’den ilk yorumun geldiği belirtildi. AKP kulislerinin eski Ekonomi Bakanı ve eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın partisi için “Kendi derdine ‘deva’ olmayacak bir parti. Toplama bir parti” yorumu yapıldığı aktarıldı.







Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir‘in AKP kulislerine dayandırdığı habere göre AKP’li kurmaylar, Babacan’ın Kurucular Kurulu listesine ilişkin ‘Neden geç kurulduğunu anladık’ diyerek şu yorumları yaptıkları belirtildi:





‘DERLEME, TOPLAMA, EKLEME BİR YAPI’





“Niye geç kurulduğunu anladık, toplama bir parti, ancak bu kadar yapabilmişler, toplayabilmişler, neresinden bakarsan bak derleme, toplama, ekleme bir yapı.”





‘İLK İSTASYONDA İNMEK ÜZERE BİNMİŞ GÖZÜKÜYORLAR’





“Herhalde en mükemmeli yakalayayım diye böyle bir bekleme hali içerisine girdi, o da bu. ‘Buradan bir tren mi kalkar, nasıl olsa başka bir tren de gözükmüyor, hiç olmazsa buna atlayayım’ diyen bir takım insanlar ilk istasyonda inmek üzere binmiş gözüküyorlar.”





‘TEŞKİLATI KURAMAZLAR’





“Kendi derdine deva olmayacak bir parti. Teşkilatları kuramazlar.”