Samanyolu Haber /Politika / AKP'den dikkat çeken açıklama: Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız /04 Mayıs 2024 16:47

AKP'den dikkat çeken açıklama: Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız

Hatay'da konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz "Seçim dönemindeki rekabet dönemi bitti. Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız" dedi.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve Hatay’da devam eden çalışmaları incelemek üzere İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Parti teşkilatını seçim başarısı nedeniyle tebrik eden Yılmaz, siyasette seçim dönemlerinin hassas olduğunu belirterek şöyle konuştu:

- Seçim dönemindeki rekabet dönemi bitti. Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız. Önümüzdeki süreçte mutlaka ve mutlaka çok kısa sürede böyle parmakla gösterilecek hizmetleri Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den dikkat çeken açıklama: Şimdi nezaket dönemindeyiz,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:50