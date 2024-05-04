AKP'den dikkat çeken açıklama: Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve Hatay’da devam eden çalışmaları incelemek üzere İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.



Parti teşkilatını seçim başarısı nedeniyle tebrik eden Yılmaz, siyasette seçim dönemlerinin hassas olduğunu belirterek şöyle konuştu:



- Seçim dönemindeki rekabet dönemi bitti. Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız. Önümüzdeki süreçte mutlaka ve mutlaka çok kısa sürede böyle parmakla gösterilecek hizmetleri Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız.