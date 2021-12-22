AKP'den emekliye bir darbe daha: Asgari ücreti bile çok gördüler

Gürer, oylanmadan önce Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmasında emeklilerin büyük bölümünün 1500 lira civarında maaş aldığını, çok sayıda emeklinin yoksulluk ve açlık sınırı altında emekli maaşı aldıklarını belirtti.







Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, Genel Kurul’da Gürer şu ifadeleri kullandı:





“Emekli, ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak duruma düştü. Bugün 5 kişilik bir aile üç öğün yarım simit tüketse, bir de çay içse yanında, ne yazık ki emeklinin maaşı buna yetmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç. Bunun kalıcı olabilmesi için de asgari ücretin net tutarında emekli maaşı sabitlenmeli. Yani asgari ücret neyse en düşük emekli aylığı da o olmalı. Çünkü emekliler, yaşamlarının önemli bölümünde çalışarak devlete primlerini ödemişler, emeklilikle ilgili kuralları yerine getirip yaşamlarının son bölümünde iyi yaşamayı hak ediyorlar. Onların daha sağlıklı beslenebilmesi, torunlarıyla güzel bir yaşam geçirilebilmesi, kültürel etkinliklerde olabilmesi ve yaşamlarının kalan süresini daha mutlu yaşayabilmeleri için gelirlerinin de ona endeksli olması lazım.





”UCUZ EKMEK KURDUĞU EMEKLİLERLE DOLU”





Daha önce pazara geç saatlerde gidip pazarda ucuzlayan fiyatlardan ürün almaya çalışan emekliler, ne yazık ki günümüz koşullarında pazara dahi gidemez duruma geldiler. Nasıl gitsinler? Bakliyatın, tavuğun, yumurtanın, ekmeğin fiyat artışları emeklinin yaşamını doğrudan etkiledi. Ekmek kuyruklarına girenlere gidin bakın, çoğunluğu emeklilerden oluşuyor.





Emekli olmak dert, emekli olduktan sonra yaşamak dert. Bu dertleri ortadan kaldırmak için emeklilerimize getirmiş olduğum kanun teklifi doğrultusunda destek verilmesini talep ediyorum”