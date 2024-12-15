AKP'den emekliye kötü haber: İktidar medyası yazdı

İktidar medyasına yansıyan habere göre, sürekli artan hayat pahalılığı karşısında yoksulluk uçurumuna mahkum edilen emeklilerin insanca bir yaşam özlemi yeni yılda da dinmeyecek.





İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; en düşük emekli aylığında artışın ‘Bütçeye maliyeti, kaç emekliyi kapsayacağı’ gibi başlıklarda bir etki analizi çıkarılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı aylık enflasyon oranı referans alınarak belirleniyor.





Bu doğrultuda emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı bekleniyor. Fakat kök maaşı 10 bin 700 lira ve altına olanlar, ayrı bir düzenleme yapılmazsa, bu zamma rağmen yine 12 bin 500 lira olarak devam edecek.





"ASGARİ ÜCRETE BAKACAĞIZ"

Habere göre AKP kaynakları ise en düşük emekli aylığının artırılacağını belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:





“Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7.400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. Bu nedenle asgari ücretin ne kadar artacak ona bakacağız, ardından 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zamlar belli olacak. Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak’tan sonra karar verilecek.





Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak.”





"EN FAZLA 14.500"

AKP kulislerinde ve hükûmette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına olmaması. Aynı zamanda artıştan etkilenecek emekli sayısına göre bu rakamın 14 bin 500’e kadar çıkabileceği aktarılıyor.