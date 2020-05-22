Samanyolu Haber /Politika / AKP'den 'erken seçim' açıklaması geldi /22 Mayıs 2020 21:46

AKP'den 'erken seçim' açıklaması geldi

Yapılması planlanan kanun değişiklikler konusunda açıklamada bulunan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bu adımların bir erken seçim hazırlığıyla ilgili olmadığını ifade etti.

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AKP Grup Başkanı Naci Bostancı MHP ile yürüttükleri Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu’nda düzenleme hazırlığının erken seçimlerle ilgisi olmadığını savundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığıyla ilgili “Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma” açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler yasasında milletvekil transferinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmasını istemişti.

AKP’li Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada buna ilişkin bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini açıkladı.

Bostancı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak.

Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez."

Ancak bu konuda AKP’de görüş ayrılıkları olduğu anlaşılıyor. Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok” demişti.

Bahçeli’nin önerisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini” söylemesinin ardından gelmişti.
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