AKP'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yargı reformu çalışmasının bu ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Soru üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olabileceği açıklamasını değerlendiren Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti. Milletimiz seçim gündeminin geride kalmasını arzu ediyordu, seçimler yapıldı ve bitti" dedi.





Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Yargı reformunun gündemde olduğunu dile getiren Çelik, “AK Parti’nin kesintisiz reform anlayışının bir parçası olarak gündeme gelecek. AB kriterlerini de yerine getiren bir içeriğe sahip. Öncelikli olan vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasıdır” dedi.



‘REFORM İÇİN KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM ORTAYA KONULUYOR’





Çalışmanın bu ay içinde tamamlanacağını belirten Çelik, şunları söyledi:





“Adalet Bakanlığımız gerek hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda gerekse adalet sisteminin daha iyi işletilmesi konusunda atılacak adımları, uygulamadan kaynaklana sıkıntıları ortadan kaldırarak ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin halledilmesini temin ederek gerçekleştirmeye çalıştırıyorlar. İfade özgürlüğü, savunma hakkı, adalete erişim, adalet sisteminin genel işleyişiyle ilgili son derece şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım ortaya konuluyor. Yargı Reformu Stratejisi’yle ilgili çalışmamızı bu ay içerisinde tamamlamış olacağız. Büyük ihtimalle ekim ayında TBMM gündemine gelecektir.”





‘REJİM, SOÇİ MUTABAKATINI DEFALARCA İHLAL ETTİ’





Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla yapılan Suriye zirvesini hatırlatan Çelik, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sorunlar herkesin malumudur. Bununla ilgili kapsamlı kararla Soçi’de alınmıştı fakat rejim bunu defalarca ihlal etti, binlerce kişi öldü. İdlib’deki durumun kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye, gerek Rusya’yla gerek diğer taraflarla çalışmaları sürdürüyor” diye konuştu.





Çelik, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasıyla ilgili anlaşma sağlanmasının “en önemli kazanım” olduğunu söyledi.





“Türkiye-ABD ilişkileri hiçbir zaman gündemden düşmüyor” diyen Ömer Çelik, “Suriye’nin kuzeyiyle ilgili gelişmeler hakkında anlaşamadığımız birçok konu var. Buna rağmen tüm meseleler kapsamlı bir diyalog ve müzakere süreciyle halledilmeye çalışılıyor. Bu mümkün olmadığında Türkiye, kendi güvenliğini sağlayacak adımlar atma kapasitesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

İsrail seçimlerini yakından takip ettiklerini aktaran Çelik, “Şu andaki tablo bir belirsizliği ortaya çıkarıyor. Hiç kimsenin hükümet kuracak bir çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor” dedi.





Seçim sürecinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistin’e ait Ürdün Vadisi’ni ilhak etme vaadini hatırlatan Çelik, “Bu bütün dünyayı ateş çemberine sokacak bir adım atmak olacaktır. Bu derece ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulması son derece yanlıştır. Seçim sonuçları da bu kadar radikal ve barış imkanlarını berhava edecek bir adıma İsrail halkının da prim vermediğini gösteriyor. Filistin-İsrail sorununun adil bir zeminde çözülmesini destekliyoruz. İki devletli çözüm perspektifinden kimse ayrılmamalıdır” şeklinde konuştu.





‘ARAMCO TESİSLERİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ’





Suudi Arabistan’ın petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırıya değinen Çelik, “Bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilemeyiz. Ama sonuç olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Netice itibariyle bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir. Yemen krizi de Suriye krizi gibi vekalet savaşlarının gündem olduğu bir krize dönüşmüştür. Hem Yemen’deki taraflar arasında hem bölgedeki fay hatlarını tetikleyen sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’nin erken seçime mecbur kalabileceği açıklamasını değerlendirdiği sorulan Ömer Çelik, “Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti. Türkiye’de siyasetin patronu vatandaştır. Milletimiz seçim gündeminin geride kalmasını arzu ediyordu, seçimler yapıldı ve bitti. Erken seçim gündemimizde yok. Bunu politik bir meydan okuma olarak gündeme getiriyorsa bunu gündeme en son getirecek kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Hükümet gündemine hakimdir” yanıtını verdi.





‘TANK PALET FABRİKASI İÇİN GİZLİ SAKLI BİR KARARNAME YOK’





Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet Fabrikası’yla ilgili kararnamenin gizlendiği yönündeki sözleri soruyu Çelik, “Cumhurbaşkanlığı karar ve kararnamesi arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir. Cumhurbaşkanlığı kararlarının birçoğu yayınlanmayabiliyor. Bu da öyle bir karardır. Ortada gizli saklı bir şey yok. Tesis Aralık 2018’de özelleştirme kapsamına alındı. Buradaki milli kapasitenin daha yükseğe çıkarılması için, yeni gelişen teknolojik imkanlara uygun olarak buraya yeni yatırımların yapılabilmesi için bu kadar alındı. Tesisin mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’nda kalacaktır” şeklinde yanıtladı.