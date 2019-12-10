AKP'den eski dostları kurtarma operasyonu : 140 milyonluk vurgun

Özellikle Avrupa’daki gurbetçilerden 1990 ile 2000 yılı arasında milyarlarca Avro para toplayan, ancak yarattıkları sorunlar sonrası hissedarlar tarafından açılan davalarda Yargıtay kararlarıyla mahkûm olan eski adıyla Kombassan Holding yeni adıyla Bera Holding, İttifak Holding gibi Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri kurtarmayı amaçlayan düzenleme, 7 Aralık’ta yayımlanan “torba yasa”da yer aldı ve yürürlüğe girdi.





KREDİ YÜKÜ AZALIR

Bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün açıklama yapan Bera Holding, düzenlemeyle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda hisse senetlerini kaydileştirme işlemini yapmayan ortaklar tarafından açılan, yerel mahkeme veya Yargıtay aşamasında devam eden yaklaşık 3 bin dolayında davanın hüküm kurulmaksızın sona ermesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada şöyle devam edildi:





“Davaların sona ermesi ile birlikte süreç içerisinde, görülmekte olan davalara ilişkin olarak Holdingimiz tarafından mahkemelere depo edilen 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paranın iade edilmesi ve kanun hükmüne göre bu davalara ilişkinolarak davacılara ödenmesi gereken yargılama giderleri ile maktu vekâlet ücreti nedeniyle 15 milyon TL düzeyinde bir nakit çıkışı ile birlikte Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde net nakit girişinin olacağı hesaplanmaktadır. Bu kaynak Grup yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak olup, kredi yükünün azalmasına önemli katkı sağlayacaktır.”





MİLYARLAR TOPLANDI

Düzenlemenin yasalaşmaması için çalışmalar yürüten ve bu kapsamda geçen ay Cumhuriyet’e açıklamalar yapan Kombassan mağdurlarının avukatı Acun Papakçı, Kombassan’a yatırım yapan mağdurların davalar açtıklarını ve ortaklığı kabuletmediklerini, mahkemelerin de ortaklık oluşmadığı gerekçesiyle tazminat taleplerini kabul ettiğini hatırlatmıştı. Papakçı, Avrupa’ya çalışmaya giden yaklaşık 250 bin Türk asıllı işçinin dini ve milli duyguları sömürülerek Türkiye’ye dönme hayaliyle biriktirdikleri yaklaşık 25 milyar Avro’nun ellerinden alındığını, sadece Kombassan’ın 1 milyar 750 milyon Avro topladığına dikkat çekmişti.





ORTAKLIK YAPISI BELİRSİZLEŞECEK

Düzenlemenin yasalaşması halinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili de görüşlerini açıklayan Papakçı, şu bilgiyi vermişti: “Kanun geçtiğinde şirketin ödenmiş sermayesinin en az 30 katı yatırım yapmış yüz binlerce ortak daha şirkete katılacak. Bu durumda ortaklar doğal olarak paylarının oranını belirlemek isteyecek. Şirketin tuttuğu ikincil kayıtlar ile ellerinde olan makbuzlar arasında uyum yok. Bu da Kombassan’a karşı zorunlu olarak on binlerce ortak tarafından dava açılması anlamına geliyor. Tüm bu süreçte Kombassan şirketinin ortaklık durumu iyice belirsizleşecek, eski ve yeni genel kurul toplantılarının geçersizliği gündeme gelecek.”