AKP'den faiz lobisine 120 milyar TL

Merkezi idare bütçe dengesi ekim ayında 4,9 milyar lira açık verdi. Alınan borçlara mukabil ödenen faiz tutarı ise 11,7 milyar TL oldu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak-ekim döneminde bütçe açığı 145,5 milyar lira, faiz dışı açık da 25,9 milyar lira olarak gerçekleşti.





Merkez Bankası'ndan 39 milyar TL aktarılmasaydı aynı dönemde bütçe açığı 200 milyar TL'yi bulacaktı.





2019 yılı ocak-ekim döneminde bütçe 100 milyar 714 milyon TL açık vermişti.





FAİZ HARCAMALARI 11,7 MİLYAR TL





Bütçe giderleri ekim ayı itibarıyla 97 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 11 milyar 758 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 85 milyar 901 milyon TL oldu.





Bütçe gelirleri ise ekim ayı itibarıyla 92 milyar 766 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 76 milyar 615 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 13 milyar 833 milyon TL olarak kaydedildi.







Yılın ilk 10 ayında bütçe giderleri 967 milyar 671 milyon TL olarak tahakkuk etti. Faiz harcamaları 119 milyar 581 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 848 milyar 90 milyon TL oldu.





Ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri 822 milyar 188 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 655 milyar 345 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 144 milyar 299 milyon TL olarak kaydedildi.