Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den faiz lobisine 591 milyar dolar! /18 Şubat 2020 12:56

AKP'den faiz lobisine 591 milyar dolar!

Türkiye'de son 20 yılda 2 trilyon 320,4 milyar dolar vergi tahsil edildi. 20 yılın 18 yılında iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) vergi gelirlerinin dörtte birine tekabül eden 591 milyar doları faiz lobisine aktardı.

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Vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde 20 yılda 2 trilyon 320,4 milyar dolar vergi ödendi. Devletin ödediği faiz gideri ise 590,5 milyar doları buldu.

Dünya gazetesinden Metin Türkyılmaz'ın haberine göre, 2017 yılında gelirlerin yüzde 92'sini vergiler, yüzde 8'ini vergi dışı normal gelirler oluşturdu.

SERVET VERGİLERİNİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,3

Türkiye’de verginin yüzde 66,8'i Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi vasıtalı vergilerden, yüzde 29,9'u vasıtasız vergilerden oluşuyor. 

Servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranı ise yüzde 3,3’de kalıyor.

ORTALAMA DÖVİZ KURUNA GÖRE VERGİ GELİRLERİNİN DÖRTTE BİRİ FAİZE 

2000 yılı dahil 2000-2019 dönemindeki 20 yılda devlet cari fiyatlarla 5 trilyon 283,8 milyar lira vergi toplandı. Buna karşın faiz ödemelerinin toplamı 1 trilyon 72,4 milyar lirayı buldu.

20 yıllık sürede vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı yüzde 17,7 oldu. Bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20,3’ü, bir diğer ifadeyle 5’te 1’i faize gitti.

Her yıl gerçekleşen vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320,4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. 

Bu dönemde devletin ödediği faiz gideri ise 591 milyar doları buldu.

2019 yılı verilerine bakıldığında vergi gelirlerinin 673,3 milyar lirada kaldığı, faiz ödemelerinin ise 100 milyar lirayı bulduğu görüldü. 

Faizlerdeki düşüşe rağmen vergi gelirlerinin yüzde 14,9’u faiz ödemelerine gitti.
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