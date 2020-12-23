Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den faiz lobisine bir kıyak daha! /23 Aralık 2020 11:31

AKP'den faiz lobisine bir kıyak daha!

1 yıl ve üzeri vadede mevduat faizinde stopaj oranını 31 Mart 2021'e kadar sıfırlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti şimdi de tahvil ve bonolarda vergi indirimi yaptı.

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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2006/10731 Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici 3'üncü madde ile daha önce yüzde 10 ve yüzde 15 şeklinde uygulanan ilgili stopajlar bazı vadelerde sıfırlanırken, bazı vadelerde yüzde 3’e, bazı vadelerde de yüzde 5’e indirildi.

31 Mart 2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5 olarak uygulanacak.

12 AY KADAR BONO VE TAHVİLDE STOPAJ YÜZDE 3

Aynı enstrümanlarda vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3 stopaj alınacak.

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ve vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden stopaj alınmayacak.
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