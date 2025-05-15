Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ihraç edilen Kocabıyık: 'İmamoğlu'na siyasi kumpas düzenlendi!' /15 Mayıs 2025 10:01

AKP'den ihraç edilen Kocabıyık: 'İmamoğlu'na siyasi kumpas düzenlendi!'

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sürecini eleştiren eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık partiden ihraç edilmişti. Kocabıyık, Halk TV'de, partisinden ihraç edilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, İmamoğlu'na siyasi kumpas düzenlendiğini söyledi.

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İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma sürecini eleştiren eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık partiden ihraç edilmişti. Kocabıyık Halk TV canlı yayınında konuştu. Siyasi mücadelesine ilişkin konuşan Kocabıyık, "Şimdi 1980 yılı 12 eylül darbesi olmuş ben 16-17 yaşlarındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Liseden bazı arkadaşlarımızı askerler topladılar. Bir yıla yakın cezaevinde yattılar. Ülkücüler davasından... Ramazan ayıydı oruç tutuyordum. Jandarmalar eşliğinde küçücük bir aracın içine bizi koydular. Sabaha kadar dayak yedik sabah da üniversite sınavına girdim. Aradan 45 yıl geçmiş bu memlekette yaşayan insanların nasıl böyle bir kaderi var ya? Daha ergenlik yaşımızda cezaevine giriyoruz. Vatanımıza milletimize faydalı olmak için çırpınıyoruz. Partinizi korumak için, sevdiğimiz Cumhurbaşkanını korumak için bir şeyler söylediğiniz için partinizden ihraç ediliyorsunuz. Uyarıdır başka yapacağımız bir şey yok" dedi.

"19 Mart'ta İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi kumpas düzenlendi" diyen Kocabıyık, "Bunun için de yargı aktif bir şekilde devreye sokuldu. Aynı kumpas Recep Tayyip Erdoğan'a da düzenlenmişti. Ben bugün soruyorum. Adam üç kere seçim kazanmış. İstanbul'un belediye başkanı... Ben bunu yakıştıramadığım için itiraz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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