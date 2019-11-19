AKP'den ihraç talebi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.





Eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.