AKP'den ilginç çıkış: İlk 4 maddeye dokunmayacak bir anayasa değişikliğine gerek yok

Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmaları değerlendiren eski AKP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, ilk 4 maddenin değişmesini istedi.







‘ONCA ZAHMETE GİRMEYE GEREK YOK’

“Bu maddelere dokunmayacak bir yeni Anayasanın bunların dışında ne yapacağını insan gerçekten merak eder” diyen Aktay, “Toplumda insanların ihtilaflarının bütün kaynağı zaten bu maddelerin münderecatı. Elbette hepsi değil ve elbette toplumda bütün bu maddeler üzerinde bir uzlaşma olmadığı gibi bu maddelere dokunmayacak bir anayasa değişikliği için onca zahmete girmeye bu saatten sonra hiç gerek yok.





‘BIRAKINIZ OLDUĞU GİBİ KALSIN’

Bırakınız olduğu gibi kalsın, ne de olsa bu haliyle, hatta o maddelerin varlığına rağmen toplum bir şekilde kavgasını da, ihtilafını, da birlikteliğini de barışını da temin etmenin bir yolunu bulmuş durumda” ifadelerini kullandı.





‘ÖNCEKİ ANAYASALARDA BÖYLE İFADELER YOK’

İlk 4 maddenin değiştirilemez olmasının toplumun aklını aşağıladığını savunan Aktay, “Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ifadesi esasen bir toplumun aklını aşağılayan, onun iradesini yok sayan, onu belli bir çerçeveye hapseden bir ifade. İnsanların iradesine, toplumun kendi içinde yaşayacağı bir tartışmada varabileceği yeni bir mutabakata bu şekilde set çekmek ancak 12 Eylül faşist zihniyetinin aklına gelebilecek bir şey. Nitekim önceki darbe anayasaları bile böyle bir şey düşünmemiş, böyle bir ifadeyi anayasaya koymayı akıl etmemiş. Ne 1924 Anayasası, ne 1961 darbeci anayasasında böyle ifadeler yok” dedi.





ERDOĞAN “BİZİM AÇIMIZDAN BİR TARTIŞMA YOK” DEMİŞTİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Biz, Anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. 4’üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır” sözleri tartışmalara neden olmuştu. Muhalefet Yapıcıoğlu’na tepki gösterirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur” demişti.