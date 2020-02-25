AKP'den ilginç karar: Emniyet eski Başbakan Davutoğlu'nun koruma kararını kaldırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Konya’daki evinin önünde bulunan polis korumasına son verildi.





Odatv’de yer alan habere göre, koruma kararının kaldırılmasına "tehdit yok" açıklaması gerekçe olarak gösterildi.





Koruma Hizmetleri Yönetmeliği gereği eski Başbakanların nerede olursa olsun ev ve işyerlerinde 24 saat korunma hakkı bulunuyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu aldığı kararla, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki evinin önünde koruma noktasında görev yapan korumayı kaldırıldı. Davutoğlu'nun evinin önünde bulunan koruma noktasının ise kaldırılmayacağı, boş olarak koruma noktasının kalacağı öğrenildi.