AKP'den ilk açıklama: Konuşmak için çok erken

Türkiye kritik seçim için sandığa gitti, seçim sonuçları merakla izlenmeye başladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklama yapmak için AKP Genel Merkezi'nde kamera karşısına geçti.







Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Oy verme güven içinde tamamlandı. Çok büyük bir katılımla vatandaşlarımız sandığa koştu.





Siyasette sandık namustur. Sayımlar devam ediyor. Süreç takip ediliyor.





Oy sayma işlemi şeffaflık içinde yürüyor.





Her siyasi partinin kendi müşahitleri üzerinden sonuçları takip etme yöntemi var. Biz AK Parti olarak genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, sandığın nasıl korunacağın, oy sayımı konusunda nasıl hassasiyet göstereceği konusunda kurumsallaşmış bir geleneğe sahibiz. Biz bunu bütün siyasi partilerden vatandaşlarımızdan sandıkların başında bulunmasını önemli görüyoruz. Biz milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz.





Biz de çağrı yapıyoruz sandıkların başında beklenmesiyle ilgili. Diğer partiler de yapıyor.





Yapılması gereken şudur: Sonuçları beklemek. Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından kendi teşkilatlarına, genel başkanlarına bildirim yapıyorular.







AA da bu bilgilendirmeyi yapıyor. ANKA da. Başka veri yöntemini kullanan partiler de var. Daha sonuçlar kesinleşmeden, birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları TV'lere çıktılar ve AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar.





AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil.





BİZ ÇOK ÖNDEYİZ

Bu telaş nedir? Biz çok öndeyiz, AA veri çekerek bunu geride göstermeye çalışıyor gibisinden yaklaşım öne koydular. Halbuki sabretmeliler. Telaşa gerek yok. Bunlar sayılacak. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyor olsa, bir kurum bu oy verme işlemini etkilemek üzere verilerle oynuyor denilse, sonra da birileri çıkıp hassasiyet gösterse deriz ki bunun anlamlı tarafı olabilir. Ama bu konuda ders alması birileri varsa Kılıçdaroğlu ve bu propagandayı yürütenlerdir.





Haftalardır seçim gecesi sokağa çıkmayın gibisinden, sanki devletin baş edemeyeceği bir provokasyon var gibi yaklaşım sergiliyorlar. Sonra AK Parti'ye, "Sonuçlar ne olursa olsun saygı duyacak mısınız" diyorlar. Biz defalarca ifade ettik. Saygı duyma geleneği bizde var ama o sonuçlara saygı duymama geleneği, darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var.





Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı TV'ye çıktılar. Vahim bir açıklama yaptılar. Utanç verici bir açıklamada. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur dediler. Henüz bir sonuç açıklanmadı, oylar sayılıyor. AA'ya saldırıyorlar ve sonuçları ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörlüğün karşılığı aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir.





Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Verilerde kendi kanallarına baksınlar, Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen sonuç ilan etmiyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine saygılıyız. Sayım sürecine, YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz. Bunlar orada yokken 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur diyorlar, AA'yı ve partimizi verileri manipüle etmekle suçluyorlar. Bu milli iradeyi gasp etme girişimidir. Utanç verici bir açıklamadır. Millet tercihini ortaya koydu. YSK geçici verileri açıkladığında da göreceğiz birkaç saate.





BİZİ MİLLET GETİRİR MİLLET GÖTÜRÜR

Bizi millet getirir, millet götürür. Ama millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına, resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışılmasına da müsaade etmeyiz. Bu numaraları geçmişte de gördük. Bunlar yakışıksız şeylerdir. Millete saygısızlıktır. Sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı da şimdiden bir lekeleme çalışmasıdır. Buna müsaade etmeyeceğiz.





Cumhurbaşkanımız, partimiz önde olduğu halde sonuç şudur demiyoruz. Çünkü sürece saygı duyan sonuca da saygı duyar. Bunlar sürece saygı duymuyor, sonucu lekemeleye çalışıyorlar. Kimse şu parti kazanmıştır, bu kişi cumhurbaşkanı olmuştur deme noktasında olmamalıdır. Millet iradesi tecelli edecektir. Hepimiz bunu saygıyla kabul edeceğiz. Biz kazandığımızda da, belediyeleri kaybettiğimizde de bunu saygıyla karşıladık. Kaybettiklerinde saygıyla karşılamayanlar, kaybettiklerinde, karşılarına çıkan iktidarı; yargı vesayeti ile, darbelerle, diktatörce yaklaşımlarla millet iradesini lağvetmeye çalışanlar karşımızdakilerdir.