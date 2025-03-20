AKP'den İmamoğlu operasyonu hakkında resmi açıklama: Bilgimiz yok!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu.





'DOSYA HAKKINDA BİLGİMİZ YOK'

Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyası hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, siyasetçilerin yargı sürecini izlemesi gerektiğini dile getirdi.





Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.





Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek.





Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.





'ADAYLIK SÜRECİ KENDİ PARTİLERİNİ BAĞLAR'

Özgür Özel'in mantığını devam ettirirseniz, yarın partimizden A isimli şahıs, BM Genel Sekreteri adayıdır derse, bütün dünya bunu mu düşünecek? Bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı? Bu adaylık süreci kendi partinizi bağlar. Bu yargısal süreçle, Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını, siyasi yasak getirilmesini eş değer tutmaya çalışıyorlar. Bu bile aslında buradaki süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteren net bir ifadedir.



