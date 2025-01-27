AKP'den 'İmralı' çıkışı: Ziyaret tamamlandı, sıra çağrıda!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.



AKP Konferans Salonu'nda yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.



Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısı ve DEM Parti'nin başvurusu sonrası başlayan 'İmralı' ziyaretlerine ilişkin konuştu.



İmralı ziyaretlerinin artık tamamlandığını söyleyen AKP Sözcüsü, bundan sonraki sürecin terör örgütünün tasfiye edilmesi ve silah bırakma çağrısının yapılması olduğunu söyledi.



"Ziyaret trafiğinde kendi görüşlerimizi ifade etti. Ziyaret eden heyette bütün açıklığıyla konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de geçmiş dönemdeki çalışmalar ve bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Gelinen nokta terör örgütün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgi çağrıyı kapsıyor" diyen Çelik, pazarlık süreci olmadığını ifade etti.



Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"Bolu'daki yangının tüm boyutlarının ortaya çıkması için net bir irade ortaya koyacağız. Yargının yürüttüğü soruşturma, idari soruşturma ve Meclis'te komisyonun kurulmasına dair irade bir araya gelince net bir tablo çıkaracaktır. Hem vicdani, hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi için gerçekleşecektir. Önceliğimiz sorumluları tespit etmektir.



En önemi konularımızdan bir tanesi İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Gazze'deki yıkımın boyutları çok daha net ortaya çıkmış oldu.



Esir takaslarında görüldüğü gibi Filistinli esirlerin yıllar içinde neredeyse hayati fonksiyonları açısından çökmüş şekilde hapisten çıktıklarını görüyoruz.



Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşmesi esas arzumuzdur. Soykırım faaliyetinin daha fazla sürmemesi gerekir. Bazı ülkelerin Filistinlileri Gazze'den Arap ülkelerine göndermek istendiği şekilde. Bu kabul edilmesi mümkün olmayan yaklaşımdır.



(İmralı) Ziyaret trafiği tamamlandı. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrının ortaya çıkması.



Ziyaret trafiğinde kendi görüşlerimizi ifade ettik. Ziyaret eden heyette bütün açıklığıyla konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de geçmiş dönemdeki çalışmalar ve bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk.



Gelinen nokta terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgi çağrıyı kapsıyor. Bu herhangi şekilde al ver, pazarlık süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil.



Zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapılıyor. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında, bunların emperyalizm adına hareket ettiğine bakarsak bütün bu kötücül denklemden çıkarmak gibi bir çaba var. Artık bu terör örgütleri baştan beri bizim açımızda gayrimeşru ve hedefti. Ama bunlara çeşitli şekilde mazeret bulmaya çalışanlar açısından da artık tamamen taşınamaz yük haline gelmiştir.



(Suriye) Bölgede bu terör yapıların gölgesini kaldırmaya dönüktür. Birileri sürekli barış diyorlar ya. Bölge barışını düşünen varsa ilk hedeflemesi gereken şey terör örgütünün ortadan kalkmasıdır. Burada terör örgütünün ortadan kalkmasıyla ilgili net bir irade var. Herhangi bir şekilde al ver süreci yoktur burada. Milletimizin kimliğinden, kişiliğinden, karakterinden herhangi bir şekilde taviz söz konusu olamaz.



Burada bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. Bizim için son derece azizdirler, kıymetlidirler. Onları incitecek adımın içinde olmayız. Devlet bu mücadeleyi verirken devletin sert güç unsurları bir de yumuşak güç unsurları vardır."