Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den İsrail'e üst düzey davet /23 Nisan 2021 08:59

AKP'den İsrail'e üst düzey davet

Türkiye’nin Mısır’ın ardından İsrail’le de ilişkileri normalleştirme girişiminde bulunacağı konuşulurken ilişkilerde yumuşamanın ilk adımı olarak Türkiye’den İsrail’e üst düzey bir davet gitti.

SHABER3.COM

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, 18-20 Haziran’da düzenlenecek birinci Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiği öğrenildi. Steinitz’in daveti kabul etmesi durumunda İsrail’den Türkiye’ye yıllar sonra bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak.

SON ZİYARET 2017’DE

Cumhuriyet'in haberine göre 2010’daki Mavi Marmara kriziyle diplomatik gerilim yaşanan Türkiye-İsrail ilişkileri, 2016’da normalleşmiş ve karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Temmuz 2017’de İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Steinitz’in Antalya Diplomasi Forumu’na katılması durumunda dört yıl aranın ardından İsrail’den Türkiye’ye bakan düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşmiş olacak. 

Türkiye-İsrail ilişkileri, 2018’de ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından yaşanan gerilimle yeniden kötüleşmişti. ABD’nin kararına yönelik protestolara İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesinde 62 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Türkiye, 2018 Mayısı’nda Tel Aviv’deki büyükelçisini Ankara’ya çağırmış, İsrail’in Ankara’daki büyükelçisinin de ülkesine dönmesini istemişti. 

O tarihten bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı akşamı katıldığı bir televizyon programında İsrail’e büyükelçi atanmasının henüz gündemde olmadığını söylemiş, “İsrail’deki yeni hükümetin politikasında bir değişiklik olursa biz de bunu değerlendiririz” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den İsrail'e üst düzey davet Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:39