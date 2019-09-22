Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den istifa dalgasına e-Devlet ayarı /22 Eylül 2019 13:13

AKP'den istifa dalgasına e-Devlet ayarı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve yakın ekibinin AKP’den istifa etmesiyle başlayan süreçte peş peşe istifa haberleri gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararına tepki olarak AKP'den istifa etmesiyle başlayan dalga her geçen gün yayılırken ilginç bir gelişme yaşandı. e-Devlet sistemine girip Yargıtay'ın sayfasından istifa etmek isteyen AKP'liler kötü bir sürprizle karşılaştı.

İstifa edenlerin bir çoğu, e-devlet üzerinden bu işlemi yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşılıyordu. Ahmet Davutoğlu'na yakın internet sitelerinden biri olan Medya Notu’nun geçtiği habere göre, AKP'den istifa dalgasınin sistem arızasıyla engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

“Amaç istifaların önüne geçmek mi?” sorusunun yöneltildiği haberde, “E-devlet artık AK Parti'den istifa etmeye izin vermiyor” ifadesi kullanılıyor.


e-Devlet sistemine girip Yargıtay'ın sayfasından istifa etmek isteyen küskünlerin son günlerde bu işlemi gerçekleştiremediğine dair bazı ekran görüntüleri sosyal medyada pylaşılıyor.

 
Haberde aktarılana göre, e-Devlet aracılığıyla ulaşılan Yargıtay'ın sitesinde siyasi partilerden istifa etme bölümü kapatılmış görünüyor. Ziyaret edenlerin şu uyarıyla karşılaştığı ifade ediliyor:

"Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı."
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